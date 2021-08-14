Как Минздрав готовится к новой вспышке коронавируса – стали известны подробности

https://racurs.ua/n158804-kak-minzdrav-gotovitsya-k-novoy-vspyshke-koronavirusa-stali-izvestny-podrobnosti.html

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К новой волне коронавируса в Украине готовится Министерство здравоохранения. Болезнь снова активизировалась в связи с быстрым распространением нового штамма «Дельта».

Ведомство планирует обновить стандарт лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Министерство определило 257 COVID-больниц, медучреждения поделили на первую и вторую очередь. Сейчас в этих больницах доступны почти 39 тысяч койко-мест, из них 96% — с подведенным кислородом.

В опорные больницы доставили 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов, а на выделенные правительством 693 млн грн были закуплены кислородные концентраторы для пациентов, перенесших тяжелую форму болезни.

Минздрав уже завершает работу над обновлением стандарта лечения пациентов с коронавирусом. Министерство подгоняет стандарт под рекомендации Всемирной организации здравоохранения, документ будет одобрен в ближайшее время.

Также ведомство провело тендеры на закупку медпрепаратов для лечения коронавируса на сумму 105 млн грн. В ближайшее время эти лекарства должны доставить в больницы.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки инфицировал свыше 1,3 тыс. человек — больше, чем в предыдущий день.