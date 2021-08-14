Протест під ОП – сутичка між «Нацкорпусом» і поліцією потрапила на відео

https://racurs.ua/ua/n158803-protest-pid-op-sutychka-mij-nackorpusom-i-policiieu-potrapyla-na-video.html

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Протест під Офісом президента призвів до сутичок між учасниками акції та правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Постраждали вісім правоохоронців: один нацгвардієць зазнав різаних ран, а до інших застосували сльозогінний газ. Наразі немає інформації щодо затриманих.

Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОП і спровокували сутички із силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу, — заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Під Офісом президента у присутності співробітників правоохоронних органів протестувальники палять фаєри. Місцевість задимлена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протест під Офісом президента розпочали представники «Національного корпусу». Мета акції — протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.