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Ракурс
Протест під ОП – сутичка між «Нацкорпусом» і поліцією потрапила на відео

Протест під ОП — сутичка між «Нацкорпусом» і поліцією потрапила на відео

14 сер 2021, 16:23
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Протест під Офісом президента призвів до сутичок між учасниками акції та правоохоронцями.

Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Постраждали вісім правоохоронців: один нацгвардієць зазнав різаних ран, а до інших застосували сльозогінний газ. Наразі немає інформації щодо затриманих.

Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОП і спровокували сутички із силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу, — заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Під Офісом президента у присутності співробітників правоохоронних органів протестувальники палять фаєри. Місцевість задимлена.


Протест у Києві. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протест під Офісом президента розпочали представники «Національного корпусу». Мета акції — протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.

Джерело: Ракурс


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