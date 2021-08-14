Протест под ОП – столкновения между «Нацкорпусом» и полицией попали на видео

https://racurs.ua/n158803-protest-pod-op-stolknoveniya-mejdu-nackorpusom-i-policiey-popali-na-video.html

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Протест под Офисом президента привел к столкновениям между участниками акции и правоохранителями.

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Пострадали восемь правоохранителей: один нацгвардеец получил резаные раны, а к другим применили слезоточивый газ. Пока нет информации о задержанных.

Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОП и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они были вынуждены применить полицейские меры принуждения, — заявил представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Под Офисом президента в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие зажигают файеры. Местность задымлена.

Напомним, ранее мы сообщали, что протест под Офисом президента начали представители «Национального корпуса». Цель акции — протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.