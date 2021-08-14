Сутички на акції протесту в Києві прокоментував Монастирський. Фото: pravdatutnews.com

https://racurs.ua/ua/n158807-sutychky-na-akciyi-protestu-v-kyievi-prokomentuvav-monastyrskyy.html

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Протест у Києві під Офісом президента прокоментував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, поліція та Нацгвардія зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право на мирний протест. Про це очільник МВС написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що мітингувальники відмовилися пройти перевірку на відсутність небезпечних для життя та здоров’я предметів — зброї, вибухових пристроїв та легкозаймистих речовин. Через це вісім правоохоронців отримали травми та опіки.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, — заявив Монастирський.

Міністр подякував підрозділам МВС, рятувальникам та медикам за роботу під час акції протесту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протест під Офісом президента провели представники «Національного корпусу». Мета акції — протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.