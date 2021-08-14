Из-за наводнений в Японии свои дома покинули 1,5 млн человек. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n158809-iz-za-navodneniy-v-yaponii-svoi-doma-pokinuli-1-5-mln-chelovek-foto-video.html

Ракурс

В Японии прошли экстремально сильные дожди. Стало известно об одном погибшем во время оползня.

За последние дни 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку западные части страны готовятся к еще более сильным осадкам, сообщает телекомпания NHK.

Власти объявили высший уровень предупреждения об эвакуации, который носит рекомендательный характер. В городе Ундзен в Нагасаки сошли селевые потоки, поглотившие два дома с четырьмя жителями. Одного человека удалось спасти, один житель погиб, еще два считаются пропавшими без вести.

Более 150 военнослужащих, полицейских и пожарных отправились на место трагедии для проведения спасательных операций.

В населенных пунктах префектуры Фукуока наводнение было настолько сильным, что спасатели вывозили местных жителей на лодках прямо по затопленным улицам.

Министерство земельных ресурсов заявило, что уровень воды в реках, протекающих через Хиросиму и южную часть Кумамото чрезвычайно высок.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует на территории страны новые ливни в течение ближайших нескольких дней.