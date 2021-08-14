Как возник коронавирус – свою версию озвучил эксперт ВОЗ

https://racurs.ua/n158808-kak-voznik-koronavirus-svou-versiu-ozvuchil-ekspert-voz.html

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Коронавирус в мире мутирует и активно распространяется, а эксперты до сих пор не могут назвать точную версию его возникновения. Специальная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) занималась изучением этого вопроса.

Руководитель этой группы Питер Эмбарек рассказал, что нельзя исключать версию о заражении нулевого пациента в лаборатории или во время полевых исследований. Об этом он заявил в эфире датского телеканала TV2.

Эксперт отметил, что нулевой пациент мог быть сотрудником лаборатории в Ухане, которая специализировалась на исследованиях SARS-CoV-2, прежде чем он распространился на весь мир.

По его словам, ученый мог работать в контакте с летучей мышью, которая была носителем вируса, и тогда, вероятно, был заражен. Эмбарек подчеркнул, что его предположение является лишь гипотезой и точная причина начала пандемии еще не найдена.

В середине января группа экспертов ВОЗ в составе 10 человек прибыла в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса. Команда посетила местный госпиталь, в котором лечили первых пациентов с коронавирусом. Также эксперты посетили Уханьский институт вирусологии и продовольственный рынок, откуда началась пандемия.

Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения создает новую группу для расследования происхождения коронавируса. Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру.