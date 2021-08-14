Як виник коронавірус – свою версію озвучив експерт ВООЗ. Фото: sc2.pmsd.org

https://racurs.ua/ua/n158808-yak-vynyk-koronavirus-svou-versiu-ozvuchyv-ekspert-vooz.html

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Коронавірус у світі мутує та активно поширюється, а експерти й досі не можуть назвати точну версію його виникнення. Спеціальна група Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) займалася вивченням цього питання.

Керівник цієї групи Пітер Ембарек розповів, що не можна виключати версію про зараження нульового пацієнта в лабораторії або під час польових досліджень. Про це він заявив в ефірі данського телеканалу TV2.

Експерт зазначив, що нульовий пацієнт міг бути співробітником лабораторії в Ухані, яка спеціалізувалася на дослідженнях SARS-CoV-2, перш ніж він поширився на весь світ.

За його словами, вчений міг працювати в контакті з кажаном, який був носієм вірусу, і тоді, ймовірно, був заражений. Ембарек підкреслив, що його припущення є лише гіпотезою і точна причина початку пандемії ще не знайдена.

У середині січня група експертів ВООЗ у складі 10 осіб прибула до китайського міста Ухань для вивчення походження коронавірусу. Команда відвідала місцевий шпиталь, в якому лікували перших пацієнтів з коронавірусом. Також експерти відвідали Уханьський інститут вірусології, а також продовольчий ринок, звідки почалась пандемія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.