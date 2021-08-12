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Дослідження про походження коронавірусу завершується в США – які версії. Фото: unicef.org

Дослідження про походження коронавірусу завершується в США — які версії

12 сер 2021, 10:37
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Походження коронавірусу продовжують вивчати у Сполучених Штатах. Американська розвідка завершує досліджувати цю тему та наразі схиляється до двох теорій.

У проекті доповіді про походження коронавірусу поки немає єдиного висновку, пише CNN з посиланням на власні джерела.

Після трьох місяців вивчення даних розвідка все ще схиляється до двох теорій:

  • вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології;
  • вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

CNN не виключає, що за кілька тижнів звіт можуть змінити. Зараз його переглядають експерти, а після закінчення роботи над засекреченою версією буде розроблено другу, якою Білий дім поділиться з громадськістю.

За даними телеканалу, розвідка переглянула перехоплені повідомлення і супутникові зображення, але відмова Китаю ділитись інформацією і загалом відсутність прозорості в країні стали серйозною перешкодою.

Раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану другого етапу розслідування походження коронавірусу.

Президент США Джо Байден в кінці травня доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу. Цей термін добігає кінця в серпні.


Нагадаємо, вчені виявили «унікальні відбитки пальців» у зразках коронавірусу, які, на думку дослідників, могли виникнути лише в результаті маніпуляцій у лабораторії.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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