Исследование о происхождении коронавируса заканчивается в США – какие версии

https://racurs.ua/n158694-issledovanie-o-proishojdenii-koronavirusa-zakanchivaetsya-v-ssha-kakie-versii.html

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Происхождение коронавируса продолжают изучать в Соединенных Штатах. Американская разведка заканчивает исследовать эту тему и пока склоняется к двум теориям.

В проекте доклада о происхождении коронавируса пока нет единого вывода, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

После трех месяцев изучения данных разведка все еще склоняется к двум теориям:

вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии;

вирус естественным образом перешел к людям от животных.

CNN не исключает, что за оставшиеся несколько недель отчет могут изменить. Сейчас его просматривают эксперты, а после окончания работы над засекреченной версией будет разработана вторая, которой Белый дом поделится с общественностью.

По данным телеканала, разведка пересмотрела перехваченные сообщения и спутниковые изображения, но отказ Китая делиться информацией и в целом отсутствие прозрачности в стране стали серьезным препятствием.

Ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Президент США Джо Байден в конце мая поручил разведке в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса. Этот срок истекает в конце августа.

Напомним, ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса, которые, по мнению исследователей, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Источник: CNN