Исследование о происхождении коронавируса заканчивается в США – какие версии

Исследование о происхождении коронавируса заканчивается в США — какие версииhttps://racurs.ua/n158694-issledovanie-o-proishojdenii-koronavirusa-zakanchivaetsya-v-ssha-kakie-versii.htmlРакурс
Происхождение коронавируса продолжают изучать в Соединенных Штатах. Американская разведка заканчивает исследовать эту тему и пока склоняется к двум теориям.
В проекте доклада о происхождении коронавируса пока нет единого вывода, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
После трех месяцев изучения данных разведка все еще склоняется к двум теориям:
- вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии;
- вирус естественным образом перешел к людям от животных.
CNN не исключает, что за оставшиеся несколько недель отчет могут изменить. Сейчас его просматривают эксперты, а после окончания работы над засекреченной версией будет разработана вторая, которой Белый дом поделится с общественностью.
По данным телеканала, разведка пересмотрела перехваченные сообщения и спутниковые изображения, но отказ Китая делиться информацией и в целом отсутствие прозрачности в стране стали серьезным препятствием.
Ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.
Президент США Джо Байден в конце мая поручил разведке в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса. Этот срок истекает в конце августа.
Напомним, ученые обнаружили «уникальные отпечатки пальцев» в образцах коронавируса, которые, по мнению исследователей, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Источник: CNN