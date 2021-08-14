Через повені в Японії свої домівки покинули 1,5 млн осіб

https://racurs.ua/ua/n158809-cherez-poveni-v-yaponiyi-svoyi-domivky-pokynuly-1-5-mln-osib-foto-video.html

Ракурс

В Японії пройшли екстремально сильні дощі. Стало відомо про одного загиблого під час зсуву.

За останні дні 1,5 млн людей були змушені покинути свої домівки, оскільки західні частини країни готуються ще до сильніших опадів, повідомляє телекомпанія NHK.

Влада оголосила найвищий рівень попередження про евакуацію, який має рекомендаційний характер. У місті Ундзен в Нагасакі зійшли потоки, які поглинули два будинки з чотирма жителями. Одну людину вдалося врятувати, один житель загинув, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Понад 150 військовослужбовців, поліцейських і пожежників вирушили на місце трагедії для проведення рятувальних операцій.

У населених пунктах префектури Фукуока повінь була настільки сильною, що рятувальники вивозили місцевих жителів на човнах прямо затопленими вулицями.

Міністерство земельних ресурсів заявило, що рівень води в річках, що протікають через Хіросіму і південну частину Кумамото надзвичайно високий.

Японське метеорологічне агентство прогнозує на території країни нові зливи протягом найближчих кількох днів.

Джерело:NHK