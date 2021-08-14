Подробностями парада на День Независимости поделились в МВД

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В параде ко Дню Независимости Украины примут участие более 5 тыс. военных. Сейчас в столице продолжаются репетиции праздничного действа.

В военном параде будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Также в МВД решили поделиться снимками с репетиций праздничного парада, в котором будет задействовано больше 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Киевляне и гости города, если вы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте — идут тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины, — сообщили в МВД.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в этом году на 30-ю годовщину Независимости Украины отойдут от советской системы организации парадов и оставят «совок» в прошлом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в параде ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве примут участие не только украинские военнослужащие и силовики. Также на мероприятии будут присутствовать бойцы армий Чехии, Польши, Молдовы и Словакии.