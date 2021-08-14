Спекотна погода в Україні очікується 15 серпня

https://racurs.ua/ua/n158802-spekotna-pogoda-v-ukrayini-ochikuietsya-14-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 серпня, в неділю, буде сонячною та спекотною, в регіонах прогнозують до +31°.

Опади теж ймовірні, але лише в східних та південних областях. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде сонячною та без опадів. Температура повітря вночі прогнозується 14−16°, вдень — 29−31°.

Погода в Харкові очікується тепла, опадів протягом доби не прогнозується. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень піднімуться до 29−31°.

Погода в Одесі також буде теплою та без опадів. Вночі очікується 15−17°, вдень — 29−30°.

Погода у Львові очікується ясна та сонячна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень піднімуться до 29−31°.

Погода в Карпатах також буде без опадів. Температура повітря прогнозується 14−16°, вдень — 29−31°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, протягом дня прогнозуються невеликі збурення.