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Жаркая погода в Украине ожидается 15 августа

Жаркая погода в Украине ожидается 15 августа (КАРТА)

14 авг 2021, 15:53
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Погода в Украине 15 августа, в воскресенье, будет солнечной и жаркой, в регионах прогнозируют до +31°.

Осадки тоже вероятны, но только в восточных и южных областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется 14−16°, днем ​​- 29−31°.

Погода в Харькове ожидается теплая, осадков в течение суток не прогнозируется. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 29−31°.

Погода в Одессе также будет теплой и без осадков. Ночью ожидается 15−17°, днем ​​- 29−30°.

Погода во Львове ожидается ясная и солнечная. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 29−31°.

Погода в Карпатах также без осадков. Температура воздуха прогнозируется 14−16°, днем ​​- 29−31°.


Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, в течение дня прогнозируются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Украине. Скриншот: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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