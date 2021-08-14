Жаркая погода в Украине ожидается 15 августа

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Ракурс

Погода в Украине 15 августа, в воскресенье, будет солнечной и жаркой, в регионах прогнозируют до +31°.

Осадки тоже вероятны, но только в восточных и южных областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется 14−16°, днем ​​- 29−31°.

Погода в Харькове ожидается теплая, осадков в течение суток не прогнозируется. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 29−31°.

Погода в Одессе также будет теплой и без осадков. Ночью ожидается 15−17°, днем ​​- 29−30°.

Погода во Львове ожидается ясная и солнечная. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 29−31°.

Погода в Карпатах также без осадков. Температура воздуха прогнозируется 14−16°, днем ​​- 29−31°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, в течение дня прогнозируются небольшие возмущения.