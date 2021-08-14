Жаркая погода в Украине ожидается 15 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n158802-jarkaya-pogoda-v-ukraine-ojidaetsya-15-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 15 августа, в воскресенье, будет солнечной и жаркой, в регионах прогнозируют до +31°.
Осадки тоже вероятны, но только в восточных и южных областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется 14−16°, днем - 29−31°.
Погода в Харькове ожидается теплая, осадков в течение суток не прогнозируется. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем поднимутся до 29−31°.
Погода в Одессе также будет теплой и без осадков. Ночью ожидается 15−17°, днем - 29−30°.
Погода во Львове ожидается ясная и солнечная. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем поднимутся до 29−31°.
Погода в Карпатах также без осадков. Температура воздуха прогнозируется 14−16°, днем - 29−31°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, в течение дня прогнозируются небольшие возмущения.