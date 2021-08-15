Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Взрыв в Ливане. Фото: Reuters
Взрыв в Ливане унес жизни не менее 20 человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n158820-vzryv-v-livane-unes-jizni-ne-menee-20-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Взрыв в ливанской деревне Тлейл в Северном районе Аккара случился рано утром в воскресенье, 15 августа.
Вспыхнул танкер-газовоз. Об этом сообщает AlarabiyaNews.
Сотрудники ливанского Красного Креста вытащили 20 тел и эвакуировали 79 раненых. Причина взрыва пока устанавливается, на месте работают медики, военные и спасатели.
Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Бейруте, столице Ливана, прозвучавший 4 августа 2020 года, разрушил почти половину города. Трагедия произошла возле порта, в результате чего погибли более 170 человек. Интерпол объявил в розыск двух граждан РФ и одного португальца в деле о смертельных взрывах.
Источник: AlarabiyaNews
.