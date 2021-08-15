Взрыв в Ливане. Фото: Reuters

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Ракурс

Взрыв в ливанской деревне Тлейл в Северном районе Аккара случился рано утром в воскресенье, 15 августа.

Вспыхнул танкер-газовоз. Об этом сообщает AlarabiyaNews.

Сотрудники ливанского Красного Креста вытащили 20 тел и эвакуировали 79 раненых. Причина взрыва пока устанавливается, на месте работают медики, военные и спасатели.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Бейруте, столице Ливана, прозвучавший 4 августа 2020 года, разрушил почти половину города. Трагедия произошла возле порта, в результате чего погибли более 170 человек. Интерпол объявил в розыск двух граждан РФ и одного португальца в деле о смертельных взрывах.

Источник: AlarabiyaNews