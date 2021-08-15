Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n158819-vakcinaciu-v-kieve-priostanovyat-v-chem-prichina.html

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Вакцинация в Киеве от коронавируса будет приостановлена ​​на два дня. Центры вакцинации в столице не будут работать 23 и 24 августа.

Причиной приостановки вакцинации называют празднование Дня Независимости. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центры массовой вакцинации (МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы, — заявили в КГГА,



Власти города предлагает киевлянам, в первую очередь тем, которые в указанные даты должны пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше или 25 августа.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине, по результатам которой можно получить внутренний COVID-сертификат, продолжает. После прохождения полного курса прививок украинцы получат сертификат, который станет «пропуском» в публичные учреждения в стране во время усиления карантина.