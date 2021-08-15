Вакцинація. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158819-vakcynaciu-v-kyievi-pryzupynyat-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Вакцинація в Києві від коронавірусу буде призупинена на два дні. Центри вакцинації в столиці не працюватимуть 23 та 24 серпня.

Причиною призупинення вакцинації називають святкування Дня Незалежності. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти в медичних закладах столиці, — заявили в КМДА.



Влада міста пропонує киянам, у першу чергу тим, які в зазначені дати мають пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше або з 25 серпня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні, за результатом якої можна дістати внутрішній COVID-сертифікат, триває.Після проходження повного курсу щеплень українці отримають сертифікат, який стане «перепусткою» в публічні заклади в країні під час посилення карантину.