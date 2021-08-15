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Ракурс
Вакцинація. Фото:

Вакцинацію в Києві призупинять — у чому причина

15 сер 2021, 11:24
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Вакцинація в Києві від коронавірусу буде призупинена на два дні. Центри вакцинації в столиці не працюватимуть 23 та 24 серпня.

Причиною призупинення вакцинації називають святкування Дня Незалежності. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У зв’язку з відзначенням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти в медичних закладах столиці, — заявили в КМДА.


Влада міста пропонує киянам, у першу чергу тим, які в зазначені дати мають пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакцини від COVID-19 раніше або з 25 серпня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні, за результатом якої можна дістати внутрішній COVID-сертифікат, триває.Після проходження повного курсу щеплень українці отримають сертифікат, який стане «перепусткою» в публічні заклади в країні під час посилення карантину.

Джерело: Ракурс


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