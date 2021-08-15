Лукашенко. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n158818-lukashenka-zaklykaly-negayno-zupynyty-potik-migrantiv-do-lytvy.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, звинувачується в переправі мігрантів через кордон до Литви.

Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки (США) Венді Шерман закликала «негайно зупинити» потік мігрантів до Литви. Про це повідомляє Reuters

Обговорюючи політичну ситуацію в Білорусі, дипломати підтвердили підтримку білоруського демократичного руху, а також закликали Олександра Лукашенка негайно зупинити кампанію з організації незаконних потоків мігрантів через її кордони Литви.

Для зупинки потоку нелегалів Литва вже будує паркан із колючого дроту на кордоні. Також президент країни Гітанас Науседа підписав указ, який передбачає направлення до кордону військовослужбовців для протидії подальшим випадкам нелегальної міграції.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде «захищати Європу від потоку нелегальних мігрантів».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі та, зокрема, у Литві. Він на літаках звозив мігрантів з Іраку з метою подальшого їх переміщення через кордон із країнами-членами ЄС.

Джерело: Reuters