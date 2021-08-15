Лукашенко. Фото: РТ

https://racurs.ua/n158818-lukashenko-prizvali-nemedlenno-ostanovit-potok-migrantov-v-litvu.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, обвиняется в переправе мигрантов через границу в Литву.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки (США) Венди Шерман призвала «немедленно остановить» поток мигрантов в Литву. Об этом сообщает Reuters.

Обсуждая политическую ситуацию в Беларуси, дипломаты подтвердили поддержку белорусского демократического движения, а также призвали Александра Лукашенко немедленно остановить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов в Литву.

Для остановки потока нелегалов Литва уже строит забор из колючей проволоки на границе. Также президент страны Гитанас Науседа подписал указ, который предусматривает направление к границе военнослужащих для противодействия дальнейшим случаям нелегальной миграции.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».

Напомним, ранее мы сообщали, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко причастен к миграционному кризису в Европейском Союзе и, в частности, в Литве. Он на самолетах свозил мигрантов из Ирака с целью дальнейшего их перемещения через границу со странами-членами ЕС.

Источник: Reuters