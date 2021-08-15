Билецкий. Фото: Букви

https://racurs.ua/n158817-bileckiy-privel-izvinyatsya-molodchikov-napavshih-na-jurnalista-video.html

Ракурс

Александр Кужельный, фотокорреспондент издания «Буквы», стал жертвой нападения молодчиков во время акции протеста под Офисом президента, которая проходила вчера, 14 августа.

В «Нацкорпусе» отреагировали на ситуацию — организация заверила, что нападавшие уже понесли наказание и извинились перед потерпевшим, но участие в «Азове» и «Нацкорпусе» опровергли. Об этом сообщил сам Александр Кужельный на своей странице в Facebook.

«Буквы» опубликовали видео с извинениями нападающих — это двое молодых людей 18 и 19 лет. Их привел лично глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий. Они извиняются перед корреспондентом в присутствии Билецкого, и объясняют, что их неправильно проинформировали, а также отмечают, что не являются членами «Нацкорпуса» и «Азова».

Сам журналист Александр Кужельный объяснил, что бить его начали уже после того, как он показал удостоверение журналиста.

Напомним, ранее мы сообщали, что протест под Офисом президента не обошелся без насилия. Во время акции было совершено нападение на корреспондента «Буквы» Александра Кужельного. Нападавшие снимали все, что происходит, и впоследствии опубликовали видеозапись нападения.