Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n158816-kitay-mog-vliyat-na-rassledovanie-proishojdeniya-koronavirusa.html

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Происхождение коронавируса расследуют согласно тайной договоренности между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством Китая.

Это стало возможным после многолетнего воздействия Пекина на организацию. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Как утверждают источники газеты, ученые будут изучать исключительно версию о его естественном возникновение, несмотря на теорию о лабораторной утечке. Известно, что китайские власти остались недовольны критикой за медлительность действий в борьбе с эпидемией и неготовность предоставлять необходимые сведения международной научной общественности, за что активно выступала норвежка Гру Харлем Брунтланн, занимавшая на тот момент должность генерального директора ВОЗ.

Издание напомнило, что тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы страны, где выявлено заболевание, вследствие чего, по оценке ряда экспертов, китайская экономика недосчиталась около 6 млрд долларов.

На этом фоне Пекин возглавил усилия группы государств по проведению внутренней реформы ВОЗ, направленной на ограничение полномочий гендиректора организации, в частности в вопросе рекомендаций по посещению той или иной страны.

В то же время в ВОЗ опровергли информацию о заключении сделки о характере расследования о происхождении COVID-19. Эти заявления в организации назвали «информационным вбросом».

Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные, ответа на поставленные перед ними вызовы, — сказал представитель организации.



Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения создает новую группу — Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) — для расследования происхождения коронавируса. Исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру.

Источник: The Sunday Times