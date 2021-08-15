Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158816-kytay-mig-vplyvaty-na-rozsliduvannya-pohodjennya-koronavirusu.html

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Походження коронавірусу розслідують згідно з таємною угодою між Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) й урядом Китаю.

Це стало можливим після багаторічного впливу Пекіна на організацію. Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Як стверджують джерела газети, вчені вивчатимуть виключно версію про його природне виникнення, не зважаючи на теорію про лабораторний витік. Відомо, що китайська влада залишилася незадоволена критикою за повільність дій у боротьбі з епідемією й неготовність надавати необхідні відомості міжнародній науковій спільноті, за що активно виступала норвежка Гру Харлем Брунтланн, що обіймала на той момент посаду генерального директора ВООЗ.

Видання нагадало, що тоді керівництво ВООЗ випустило рекомендацію відмовитися від поїздок у ті райони країни, де виявлено захворювання, унаслідок чого, за оцінкою низки експертів, китайська економіка недорахувалася близько 6 млрд доларів.

На цьому тлі Пекін очолив зусилля групи держав із проведення внутрішньої реформи ВООЗ, спрямованої на обмеження повноважень гендиректора організації, зокрема в питанні рекомендацій щодо відвідувань тієї чи іншої країни.

Натомість у ВООЗ спростували інформацію про укладення угоди щодо характеру розслідування міжнародної групи вчених про походження COVID-19. Ці заяви в організації назвали «інформаційним вкиданням».

Ми надаємо допомогу країнам при розробці повної, що спирається на надійні дані, відповіді на поставлені перед ними виклики, — сказав представник організації.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу — Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) — для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

Джерело: The Sunday Times