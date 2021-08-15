Коронавірус. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158815-nova-hvylya-koronavirusu-skilky-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову переходить в активну фазу. За минулу добу, 14 серпня, вірус виявили в 695 громадян. До лікарень потрапили 569 інфікованих.

Померли від хвороби 17 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (87 нових хворих), Івано-Франківській (60 заражень), Одеській (59 інфікувань), Дніпропетровській (58 випадків інфекції), Харківській (53 захворілих) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 76 тис. 148 людей. Одну дозу отримали 46 тис. 371 людина, повністю імунізовані — 29 тис. 777 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, до нової хвилі коронавірусу в Україні готується МОЗ. Хвороба знову активувалася у зв’язку зі швидким поширенням нового штаму «Дельта». Відомство планує оновити стандарт лікування пацієнтів з COVID-19.