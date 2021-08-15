Причину провалу зі збором ґрунту на Марсі назвали в NASA

Марсохід. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n158814-prychynu-provalu-zi-zborom-runtu-na-marsi-nazvaly-v-nasa.html

Ракурс

NASA, американське космічне агентство, знайшло можливу причину, через яку марсохід Perseverance провалив спробу збору зразків ґрунту.

Порода могла перетворитися на пудру або розпалася на дрібні деталі. Про це повідомляє Science Alert.

Як відомо, минулого тижня ровер уперше спробував дістати зразки ґрунту Червоної планети. Він просвердлив на поверхні Марсу невеликий отвір розміром із палець, з якого мав з’явитися матеріал, а навколо воронки утворилася «смужка». Але трубка для забору зразків виявилася порожньою.

Команда місії вивчила фотографії, зроблені марсоходом Perseverance, і дійшла висновку, що порода перетворилася на пил або розпалася на дрібні фрагменти. За словами науковців, матеріал був недостатньо щільним для утворення керна.

Тепер команда місії хоче відправити марсохід в інший регіон — піщану область під назвою Seitah — де він зможе взяти зразки іншого типу порід. На думку дослідників, осадові породи тут більше схожі на зразки, на яких проводилося випробування системи відбору проб на Землі.

Вчені наголошують, що провал із першою спробою забору проб не був технічною проблемою. Perseverance зробив усе, що наказував алгоритм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід NASA надіслав порожній контейнер, хоча пробурив першу дірку для збору проб ґрунту ще 6 серпня. Водночас долото та ударне свердло працювали штатно.

Джерело: Science alert