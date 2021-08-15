Причину провала со сбором грунта на Марсе назвали в NASA

Марсоход. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n158814-prichinu-provala-so-sborom-grunta-na-marse-nazvali-v-nasa.html

Ракурс

NASA, американское космическое агентство, нашло возможную причину, по которой марсоход Perseverance провалил попытку сбора образцов грунта.

Порода могла превратиться в пудру или распалась на мелкие детали. Об этом сообщает Science Alert.

Как известно, на прошлой неделе ровер впервые попытался получить образцы грунта Красной планеты. Он просверлил на поверхности Марса небольшое отверстие размером с палец, с которого должен был появиться материал, а вокруг воронки образовалась «полоска». Но трубка для забора образцов оказалась пустой.

Команда миссии изучила фотографии, сделанные марсоходом Perseverance, и пришла к выводу, что порода превратилась в пыль или распалась на мелкие фрагменты. По словам ученых, материал был недостаточно плотным для образования керна.

Теперь команда миссии хочет отправить марсоход в другой регион — песчаную область под названием Seitah — где он сможет взять образцы другого типа пород. По мнению исследователей, осадочные породы здесь больше похожи на те образцы, на которых проводилось испытание системы отбора проб на Земле.

Ученые отмечают, что провал с первой попыткой забора проб не был технической проблемой. Perseverance сделал все, что приказывал алгоритм.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход NASA прислал пустой контейнер, хотя пробурил первую дырку для сбора проб почвы еще 6 августа. В то же время долото и ударное сверло работали штатно.