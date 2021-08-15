Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n158815-novaya-volna-koronavirusa-skolko-zarazilos-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине снова переходит в активную фазу. За прошедшие сутки, 14 августа, вирус был обнаружен у 695 граждан. В больницы попали 569 инфицированных.

Умерли от болезни 17 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (87 новых больных), Ивано-Франковской (60 заражений), Одесской (59 инфицирований), Днепропетровской (58 случаев инфекции), Харьковской (53 заболевших) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 76 тыс. 148 человек. Одну дозу укололи 46 тыс. 371 человек, полностью иммунизированы — 29 тыс. 777 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, к новой волне коронавируса в Украине готовятся в Минздраве. Болезнь снова активизировалась в связи с быстрым распространением нового штамма «Дельта». Ведомство планирует обновить стандарт лечения пациентов с COVID-19.