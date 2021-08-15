Білецький. Фото: Букви

https://racurs.ua/ua/n158817-bileckyy-pryviv-vybachatysya-molodykiv-yaki-napaly-na-jurnalista-video.html

Ракурс

Олександр Кужельний, фотокореспондент видання «Букви», став жертвою нападу молодиків під час акції протесту під Офісом президента, яка проходила вчора, 14 серпня.

У «Нацкорпусі» відреагували на ситуацію — організація запевнила, що нападники вже понесли покарання й перепросили в потерпілого, але їхню участь у «Азові» та «Нацкорпусі» відкинули. Про це повідомив сам Олександр Кужельний на своїй сторінці в Facebook.

«Букви» опублікували відео з вибаченнями нападників — це двоє молодиків 18 і 19 років. Їх привів особисто очільник «Нацкорпусу» Андрій Білецький. Вони вибачаються перед кореспондентом у присутності Білецького, і пояснюють, що їх неправильно поінформували, а також наголошують, що не є членами «Нацкорпусу» і «Азова».

Сам журналіст Олександр Кужельний пояснив, що бити його почали вже після того, як він показав посвідчення журналіста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протест під Офісом президента не обійшовся без насильства. Під час акції було скоєно напад на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного. Нападники знімали все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.