Режим Лукашенко на самолетах свозил мигрантов из Ирака для переправки в ЕС - Der Spiegel

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Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко причастен к миграционному кризису в Европейском Союзе и, в частности, в Литве. Он на самолетах свозил мигрантов из Ирака с целью дальнейшего их перемещения через границу со странами-членами ЕС.

Таковы выводы расследования, проведенного центром «Досье» совместно с немецким изданием Der Spiegel.

В расследовании указано, что туристическая госкомпания Беларуси «Центркурорт» с весны 2021 года координировала доставку в соседнюю страну нелегальных мигрантов из Ирака. Затем их отправляли к границам стран ЕС, провоцируя кризис в этих странах. Как следует из документов, в начале мая «Центркурорт» заключил договор с другой белорусской туркомпанией «Оскартур», которая сразу же начала активно заниматься «турами» из Ирака. Впоследствии «Оскартур» просил «Центркурорт» посодействовать в выдаче виз иракцам (несмотря на то, что это компетенция МИДа, а не структуры из орбиты управления делами президента Беларуси).

Всего через «Центркурорт» прошло более 200 заявок на получение виз гражданам Ирака. Формальная цель их поездок — «охотничий тур». Режим Лукашенко размещал мигрантов в гостиницах «Минск» и «Беларусь», а дальше свозил к границе с Литвой.

Также «Центркурорт» заключил соглашение с транспортной компанией «Стройтур», чьи автобусы забирали мигрантов из иракских рейсов. Экс-сотрудник «Центркурорта» подтвердил журналистам подлинность полученных документов, а также прямую причастность белорусской госкомпании к кампании по организации нового миграционного кризиса в ЕС.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко еще в конце мая в ответ на санкции Брюсселя заявил, что перестанет сдерживать поток мигрантов через свою страну. Больше всего от этой проблемы страдает Литва, которая начала ограждать общий участок границы с Беларусью.