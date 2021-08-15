Вибух у Лівані. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n158820-vybuh-u-livani-zabrav-jyttya-schonaymenshe-20-osib-foto-video.html

Ракурс

Вибух у ліванському селі Тлейл у Північному районі Аккар трапився рано вранці в неділю, 15 серпня.

Спалахнув танкер-газовоз. Про це повідомляє AlarabiyaNews.

Співробітники ліванського Червоного Хреста витягли 20 тіл і евакуювали 79 поранених. Причина вибуху наразі встановлюється, на місці працюють медики, військові та рятувальники.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Бейруті, столиці Лівану, який пролунав 4 серпня 2020 року, розтрощив майже половину міста. Трагедія сталася біля порту, унаслідок чого загинули понад 170 людей. Інтерпол оголосив у розшук двох громадян РФ та одного португальця в справі про смертельні вибухи.

Джерело: AlarabiyaNews