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Вибух у Лівані. Фото: Reuters
Вибух у Лівані забрав життя щонайменше 20 осіб (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158820-vybuh-u-livani-zabrav-jyttya-schonaymenshe-20-osib-foto-video.htmlРакурс
Вибух у ліванському селі Тлейл у Північному районі Аккар трапився рано вранці в неділю, 15 серпня.
Спалахнув танкер-газовоз. Про це повідомляє AlarabiyaNews.
Співробітники ліванського Червоного Хреста витягли 20 тіл і евакуювали 79 поранених. Причина вибуху наразі встановлюється, на місці працюють медики, військові та рятувальники.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Бейруті, столиці Лівану, який пролунав 4 серпня 2020 року, розтрощив майже половину міста. Трагедія сталася біля порту, унаслідок чого загинули понад 170 людей. Інтерпол оголосив у розшук двох громадян РФ та одного португальця в справі про смертельні вибухи.
Джерело: AlarabiyaNews
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