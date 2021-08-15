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Ракурс
Вибух у Лівані. Фото: Reuters

Вибух у Лівані забрав життя щонайменше 20 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

15 сер 2021, 11:58
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Вибух у ліванському селі Тлейл у Північному районі Аккар трапився рано вранці в неділю, 15 серпня.

Спалахнув танкер-газовоз. Про це повідомляє AlarabiyaNews.

Співробітники ліванського Червоного Хреста витягли 20 тіл і евакуювали 79 поранених. Причина вибуху наразі встановлюється, на місці працюють медики, військові та рятувальники.

Вибух у Лівані. Фото: Reuters

Вибух у Лівані. Фото: Reuters

Вибух у Лівані. Фото: Reuters

Вибух у Лівані. Фото: Reuters


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Бейруті, столиці Лівану, який пролунав 4 серпня 2020 року, розтрощив майже половину міста. Трагедія сталася біля порту, унаслідок чого загинули понад 170 людей. Інтерпол оголосив у розшук двох громадян РФ та одного португальця в справі про смертельні вибухи.

Джерело: AlarabiyaNews

Джерело: Ракурс


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