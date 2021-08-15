Пошуки дитини. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n158822-u-karpatah-shukaut-hlopchyka-zaluchyly-kvadrokopter-i-sobak-foto.html

Ракурс

Хлопчик загубився в Карпатах під час сходження на Говерлу. Шестирічна дитина відстала від групи.

Правоохоронці просять телефонувати в поліцію всіх, хто може сприяти встановленню місця знаходження малолітнього Олексія Стефанціва. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Для пошуків дитини використовують квадрокоптер і службових собак, наразі залучені всі служби поліції Івано-Франківщини, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), військовослужбовці та кінологи.

Допомагають рятувальника волонтери, представники «Червоного Хреста» та Карпатського національного природного парку.

Хлопчик загубився 14 серпня близько 15.30 години під час сходження на гору Говерла й досі його місцеперебування невідоме. Повідомлення до поліції про зникнення дитини надійшло близько 22.50 від родичів дитини. Поліція дає прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений у зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зниклого на Київщині хлопчика знайдено живим. Радісну звістку повідомили працівники столичної поліції.