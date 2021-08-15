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Ракурс
СБУ. Фото:

СБУ допитає в справі «Харківських угод» низку посадовців

15 сер 2021, 13:34
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Служба безпеки України (СБУ) викликала на допити в кримінальному провадженні щодо державної зради низку нардепів та екс-високопосадовців.

Повістки оприлюднила прес-служба СБУ.

Спецслужба допитає:

  • 16 серпня — народного депутата Юрій Бойка, екс-голову СБУ Валерія Хорошковського;
  • 17 серпня — народних депутатів Віталія Борта і Дмитра Шпенова;
  • 18 серпня — екс-голову Державної митної служби Ігоря Калєтніка й екс-депутата Юлія Ковальова;
  • 19 серпня — колишнього голову Верховної Ради Володимира Литвина і його брата, екс-голову Держприкордонслужби Миколу Литвина;
  • 20 серпня — екс-міністра транспорту і зв’язку Костянтина Єфименка та екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича;
  • 26 серпня — екс-міністра фінансів Федора Ярошенка.

Як відомо, СБУ 12 березня розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію «Харківських угод». Рада національної безпеки й оборони раніше доручила СБУ з’ясувати обставини ратифікації «Харківських угод» у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів шостого скликання.


Угода між Україною й Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України була підписана 21 квітня 2010 року в Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі було продовжено з 2017 року до 2042 року з автоматичним продовженням на п’ять років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

Джерело: Ракурс


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