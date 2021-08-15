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Ракурс
Вибух у Дніпрі. Фото: ДСНС

Вибух у Дніпрі стався в житловому будинку — є загиблі (ФОТО)

15 сер 2021, 14:08
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Вибух у Дніпрі трапився в центральному районі міста у двоповерховому житловому будинку.

Унаслідок вибуху загинуло двоє людей, які в цей час були у квартирі. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Вибух у Дніпрі. Фото: ДСНС

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 08.50 15 серпня. Інцидент трапився у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в центральному районі Дніпра.

Вибух у Дніпрі. Фото: ДСНС

На місці рятувальники гасили пожежу. Там, де була кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 м кв. Пожежу гасили силами сімох людей з особового складу та двох одиниць техніки. Всередині квартири вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки, 1980 та 1961 років народження. За попередньою інформацією, там стався вибух газоповітряної суміші.

Вибух у Дніпрі. Фото: ДСНС


Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, надзвичайники та представники газової служби. Правоохоронці розв’язують питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 115 (умисне вбивство, з поміткою ㅡ нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Києві налякав жителів Шевченківського району. Столична поліція повідомила про загибель 21-річного хлопця. Попередня кваліфікація події — самогубство.

Джерело: Ракурс


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