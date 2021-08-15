Вибух у Дніпрі. Фото: ДСНС

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Вибух у Дніпрі трапився в центральному районі міста у двоповерховому житловому будинку.

Унаслідок вибуху загинуло двоє людей, які в цей час були у квартирі. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 08.50 15 серпня. Інцидент трапився у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в центральному районі Дніпра.

На місці рятувальники гасили пожежу. Там, де була кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 м кв. Пожежу гасили силами сімох людей з особового складу та двох одиниць техніки. Всередині квартири вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки, 1980 та 1961 років народження. За попередньою інформацією, там стався вибух газоповітряної суміші.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, надзвичайники та представники газової служби. Правоохоронці розв’язують питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 115 (умисне вбивство, з поміткою ㅡ нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Києві налякав жителів Шевченківського району. Столична поліція повідомила про загибель 21-річного хлопця. Попередня кваліфікація події — самогубство.