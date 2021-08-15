Погода в Украине. Фото: oblgazeta.ru

https://racurs.ua/n158826-dojdi-v-zapadnyh-regionah-i-do-34-tepla-pogoda-v-ukraine-na-16-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 августа прогнозируется переменчивая — в западных областях прогнозируют дожди.

Температура воздуха ночью 13−18° тепла, а днем столбики термометров покажут 29−34° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается юго-западный 5−10 м/c. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 августа будет облачной, дождей не ожидается. Ночью температуру воздуха прогнозируют 16−18° тепла, а воздух прогреется до 31−33° выше нуля.

Погоду в Харькове в первый рабочий день недели обещают без существенных осадков, будет преобладать жара. Температура воздуха ночью 15−17° с отметкой плюс, а днем обещают 29−31° тепла.

Погода в Одессе завтра будет комфортной для отдыхающих. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, а днем обещают 30−32° тепла.

Погодные условия во Львове в понедельник предусматривают кратковременные дожди в течение суток. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, а днем 31−33° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 16 августа предполагается с осадками днем и ночью. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 15−18° тепла, а днем обещают 31−34° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем за все 142 года наблюдений за погодой в мире.