«Талибан» заявил о захвате всего Афганистана. Фото: RT

https://racurs.ua/n158827-taliban-zayavil-o-zahvate-vsego-afganistana.html

Ракурс

Исламистское движение «Талибан» заявило о захвате всего Афганистана.

В воскресенье, 15 августа, талибы захватили крупнейшую тюрьму страны и освобождают заключенных. Вероятно, речь идет о пули-Чархи. Также талибам удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Об этом сообщает Al Arabiya.

Как пишет Khaama Press, в ближайшие часы президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия и власть в стране будет передана талибам. Главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали, бывшего главу МВД Афганистана.

Издание AFP пишет, что в районе посольства США в Кабуле приземляются вертолеты. Сотрудников посольства переправляют в аэропорт, где американцы усилили свое присутствие несколькими тысячами военных.

Как известно, движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. За прошедшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

Напомним, правительство Афганистана и талибы договорились о мирной передаче власти в стране и «Талибан» не будет силой захватывать власть в Кабуле. Боевики взяли под свой контроль все пограничные переходы в Афганистане. Покинуть территорию страны теперь можно только с помощью авиации. Аэропорт в Кабуле остался единственным выходом из Афганистана.

Источники: Al Arabiya, Khaama Press, AFP