Заблукалого в Карпатах хлопчика знайшли. Фото: ДСНС

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Ракурс

Загубленого в Карпатах хлопчика вдалося розшукати.

Волонтери знайшли Олексія Стефанціва з Коломиї, який 14 серпня загубився в Карпатах під час підйому на гору. Дитину виявили на горі Велика Космецтка, що розташована на кордоні з Закарпатською областю. Про це 15 серпня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначили, що до пошукових робіт були залучені 245 осіб, 25 одиниць техніки, сім собак та квадрокоптер. За попередньою інформацією, стан дитини оцінюється, як задовільний.

ДСНС оприлюднило зворушливе відео реакції батьків на радісну новину.

Нагадаємо, шестирічний Олексій Стефанців із Коломиї зник у Карпатах вчора, 14 серпня, близько 15.30. У гори хлопчик пішов разом із бабусею, дядьком, тіткою та їхніми дітьми. Загалом у групі було шестеро осіб. Бабуся з онуком відставали від решти родичів, а дитина увесь час то бігала до дядька з тіткою, тобто вперед, то поверталася до бабусі. Тому бабуся подумала, що дитина перебуває з іншими родичами.