Три версии гибели мэра Кривого Рога назвали в МВД

Мэра Кривого Рога нашли мертвым, фото: «Громадське»

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Ракурс

Мэра Кривого Рога Константина Павлова вчера, 15 августа, нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное Криворожского района Днепропетровской области.

Следствие рассматривает несколько версий гибели Павлова. Директор по коммуникациям Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, количество версий, которые рассматривает следствие, ограничено тремя:

убийство;

самоубийство;

неосторожное обращение с оружием.

Никакого четвертого варианта быть не может, — подчеркнул Шевченко.

Шевченко отметил, что причины смерти мэра еще должна установить судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, баллистикам, которые проверят пули и обнаруженное на месте оружие, может потребоваться больше времени, чем медикам.

Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов, — добавил он.

По словам Шевченко, в контексте этого инцидента в настоящее время нет оснований говорить о криминогенном обострении в Украине.

Если человек хранит оружие, надо понимать, что это оружие представляет опасность само по себе. У нас много таких случаев было, но это не является признаком какой-то криминогенной ситуации, по крайней мере пока, если следствие не установит очевидных признаков умышленного, подготовленного и реализованного убийства, — подчеркнул Шевченко. — Люди, бывает, сами уходят из жизни по разным причинам, бывает неосторожно обращаются с оружием. Да, бывает, их убивают тоже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует 16 августа собрать руководителей силовых ведомств на совещание, где заслушает отчет об обстоятельствах смерти мэра Кривого Рога.