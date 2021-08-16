Как будут учиться с 1 сентября — Шкарлет назвал условия «дистанционки» на карантине, фото - ЗОГА

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С 1 сентября украинские школы начнут обучение в полноформатном режиме. Без дистанционки обойдутся в «зеленых» карантинных зонах при отсутствии угрозы распространения COVID-19.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 16 августа в эфире «Завтрака с 1+1» рассказал, что на «дистанционку» или смешанный формат будут выходить только те школы, которые находятся не в «зеленых» карантинных зонах.

Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет «желтый», «оранжевый» или «красный». С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только «зеленый» режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе, — рассказал Шкарлет.

Сейчас МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине. По словам министра Шкарлета, осень связана с похолоданием и это может повлиять на учебу, но в стране пока нет предпосылок для возвращения к дистанционному образованию.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине не настолько повысился, чтобы возвращать детей на дистанционную форму обучения.

Шкарлет заявлял, что существует только два сценария, по которым стоит возвращать дистанционную форму обучения: рост респираторных заболеваний, который фиксируется преимущественно в межсезонье, и распространение штамма коронавируса «Дельта».

Ранее Минздрав ввел требование вакцинации от COVID-19 80% персонала учебного заведения. В таком случае школа может работать даже во время строгого локдауна. Но заставлять делать прививки педагогов не намерены.

Адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине правительство продлило до 1 октября.