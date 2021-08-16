Мэр Кривого Рога Константин Павлов. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n158845-gibel-mera-krivogo-roga-policiya-otchitalas-o-rassledovanii.html

Ракурс

Смерть городского головы Кривого Рога Константина Павлова продолжают расследовать.

Правоохранители по-прежнему прорабатывают три версии — убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Сейчас специалисты прорабатывают видео с камер наблюдения. Непонятно, как видео попало в социальные сети. О 16 августа заявил начальник управления Национальной полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило на брифинге.

Правоохранители отмечают, что согласно опубликованным фото после убийства и видео с камер видеонаблюдения к, у Константина Павлова разное одежда — темная/светлая футболка, отсутствие носков.

В полиции отмечают, что мэр Кривого Рога погиб утром 15 августа, а на видео с камер наблюдения стоит дата — вечер 14 августа. Сейчас полиция проводит детальный анализ одежды с места трагедии и изучает все видеозаписи.

Следователи работают с женой Павлова. Об угрозах мэру или его семье полицейским ничего неизвестно.

Эксперты заявляют, что смерть Павлова наступила примерно в 6.00−7.00 воскресенья, 15 августа. Мэр погиб от одного огнестрельного ранения. На городского голову Кривого Рога было зарегистрировано охотничье и травматическое оружие. Телефон Павлова изъяли, с ним работают специалисты.

Напомним, 15 августа мэра Кривого рока Константина Павлова нашли мертвым на пороге собственного загородного дома. Рядом с телом мэра находилось ружье. Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство, полиция открыла уголовное производство. Следователи рассматривают три версии — убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.