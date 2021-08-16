Кабул опустел, в аэропорту желающие сбежать из Афганистана штурмуют самолеты

В аэропорту желающие сбежать из Афганистана штурмуют самолеты. Фото:

https://racurs.ua/n158848-kabul-opustel-v-aeroportu-jelauschie-sbejat-iz-afganistana-shturmuut-samolety.html

Ракурс

Аэропорт Кабула переполнен после захвата власти в Афганистане боевиками движения «Талибан». Улицы столицы опустели на следующий день после того, как талибы вошли в город. Тысячи афганцев хотят вылететь из страны несмотря на отсутствие необходимого количества самолетов. Об этом сообщают издания AFP, Reuters, BBC.

В один момент ситуация вышла из-под контроля — тысячи афганцев заполонили взлетную полосу аэропорта, в попытках покинуть страну. Люди бегали на взлетно-посадочной полосе аэропорта и пытались сесть на самолеты. Афганцы были недовольны тем, что американские рейсы, которые эвакуируют дипломатов из страны, имели приоритет на вылет.

По информации SkyNews, в терминале аэропорта начались столкновения среди тех, кто не смог занять место на рейсах, с тех пор как в аэропорту внезапно отменили все коммерческие вылеты. Американским военным пришлось открывать огонь в воздух, чтобы успокоить толпу.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как сотни людей бегут с багажом к безопасному терминалу аэропорта.

Также в сети появилось жуткое видео из Кабула — люди выпадают (или их выбрасывают) из переполненных самолетов, которые улетают из Афганистана. Местные СМИ пишут, что несколько человек пытались убежать, зацепившись за шасси самолета. По другим данным, их выбросили из самолета.

Напомним, 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну и вылетел в Таджикистан. После захвата столицы Афганистана талибами местные правоохранительные органы отказались работать и выполнять свои обязанности. В Кабуле полиция покинула свои базы и участки.