В Киеве разоблачили полицейского, который четыре года не ходил на работу, фото: Life.ru

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В Киеве разоблачили экс-полицейского, который на протяжении четырех лет не ходил на работу, однако при содействии своего руководителя, который укрывал от руководства факт отсутствия подчиненного, продолжал получать зарплату.

Такими действиями государству был нанесен ущерб на сумму около 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В результате двум бывшим работникам столичного управления полиции объявлено подозрение по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.