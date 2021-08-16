Полицейский четыре года прогуливал работу и получил за это 400 тыс. грн (ФОТО)https://racurs.ua/n158849-policeyskiy-chetyre-goda-progulival-rabotu-i-poluchil-za-eto-400-tys-grn-foto.htmlРакурс
В Киеве разоблачили экс-полицейского, который на протяжении четырех лет не ходил на работу, однако при содействии своего руководителя, который укрывал от руководства факт отсутствия подчиненного, продолжал получать зарплату.
Такими действиями государству был нанесен ущерб на сумму около 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В результате двум бывшим работникам столичного управления полиции объявлено подозрение по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Начиная с октября 2016 года по декабрь 2019 года указанный работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львове, — отмечают в прокуратуре.