Украину накроет атмосферный фронт. Фото: informator

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Ракурс

Влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano придет в Украину.

Он принесет не только дожди и грозы, но и снижение температуры воздуха. При этом неделя в Украине начинается жарой, которая продержится до 17 августа. Однако прохладнее станет в западных областях, куда придет атмосферный фронт. Во вторник на большей части государства будет сухо солнечно и жарко. В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабнет до 23−28°. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Уже в среду, 18 августа, жара спадет, поскольку прохладный воздух с дождями придут и в восточные регионы. При этом здесь жара продлится как можно дольше.

При этом ночью станет прохладнее потому что предполагается 15−20°, а после среды даже 11−17° выше нуля. При этом теплые ночи еще продлятся в южной части и на востоке Украины.

Напомним, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем за все 142 года наблюдений за погодой в мире.