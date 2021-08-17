В Украине ожидаются осадки в ряде регионов, фото:

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Погода в Украине 18 августа будет испытывать влияния холодного атмосферного фронта, который продолжит двигаться с запада на восток, вызывая снижение температуры, а в определенных областях сложные погодные условия.

Так, в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем — и в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидают грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

До юго-восточных регионов холодный фронт еще не доберется, поэтому там пока будет довольно жарко.

Температура ночью в западных областях составит +10…+15°, на остальной территории — +15…+20°. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях — +20…+25°, на остальной территории — +27…+32°, на востоке страны — до +34°.

Погода в Киеве 18 августа предусматривает кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров ночью опустятся до +17…+19°, днем — поднимутся до +21…+23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами шквалы 15−20 м/с.

Погода во Львове предусматривает кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы. Температура воздуха ночью составит +7…+12°, днем — +17…+22°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью, днем — дождь, возможны грозы. Термометры ночью покажут +18…+20°, днем — +28…+30°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также предполагает отсутствие осадков ночью и дождь, возможные грозы днем. Ночью температура воздуха составит +18. +20°, днем — +30…32°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +17…+19°, днем — +31…+33°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +10…12° ночью и +20…+22° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 августа будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.