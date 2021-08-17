Бета-тестирование COVID сертификатов в «Дії» начало Минцифры

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n158930-beta-testirovanie-covid-sertifikatov-v-diyi-nachalo-mincifry.html

Ракурс

Минцифры начало проводить так называемое «бета-тестирование» СOVID сертификатов в приложении «Дія» на платформе Android.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об этом сегодня, 17 августа, в своем Telegram-канале.

С сегодняшнего дня все, кто зарегистрировался на тестирование для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение, — отметил Федоров.

По словам министра, задержка с началом бета-тестирования связана с разработчиком Android компанией Google, которая ужесточила требования к связанной с коронавирусной болезнью COVID-19 информации.

Это коснулось и приложений для смартфонов, что вызвало задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии «Дії» с сертификатами, — отметил Федоров.

Он добавил, что на прошлой неделе начали делать шаги по подключению к продуктовой среде Евросоюза, где запускаются все COVID-серитфикаты.

Параллельно ждем признания украинских сертификатов Евросоюзом. До безопасных путешествий по миру без лишних преград осталось совсем немного, — убежден министр.

Федоров отметил, что у приложения «Дія» уже есть более 6 млн активных пользователей.