На 18 августа приходится день Евстигнея-Житника, фото: «Главком»

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Ракурс

18 августа православная церковь чтит святого Евсигния, который жил в IV в. н. е.

Евсигний родился в Антиохии в Малой Азии и был воином. После 60 лет службы в армии вернулся в родной город, где спокойно доживал свой век как набожный старик. Однако в 362 году, после того, как империю возглавил Юлиан Отступник и возобновились преследования христиан, Евсигния осудили за исповедание христианства и зарубили мечом.

В народе в эту дату отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю и она помогла в созревании посевов. В частности, селяне выходили на поле и, повернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании урожая.

Также считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет декабрь.

Народные приметы: