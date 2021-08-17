18 августа отмечают день Евстигнея-Житникаhttps://racurs.ua/n158929-18-avgusta-otmechaut-den-evstigneya-jitnika.htmlРакурс
18 августа православная церковь чтит святого Евсигния, который жил в IV в. н. е.
Евсигний родился в Антиохии в Малой Азии и был воином. После 60 лет службы в армии вернулся в родной город, где спокойно доживал свой век как набожный старик. Однако в 362 году, после того, как империю возглавил Юлиан Отступник и возобновились преследования христиан, Евсигния осудили за исповедание христианства и зарубили мечом.
В народе в эту дату отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю и она помогла в созревании посевов. В частности, селяне выходили на поле и, повернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании урожая.
Также считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет декабрь.
Народные приметы:
- если пиявки на поверхность воды всплывают — следует ожидать дождя
- если земляные черви в этот день выползли из-под земли — стоит ожидать дождя
- если вечером эхо слышится далеко — будет теплый день;
- если эхо в этот день глухое — следующий день будет пасмурным.