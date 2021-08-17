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Ракурс
На 18 августа приходится день Евстигнея-Житника, фото: «Главком»

18 августа отмечают день Евстигнея-Житника

17 авг 2021, 20:35
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18 августа православная церковь чтит святого Евсигния, который жил в IV в. н. е.

Евсигний родился в Антиохии в Малой Азии и был воином. После 60 лет службы в армии вернулся в родной город, где спокойно доживал свой век как набожный старик. Однако в 362 году, после того, как империю возглавил Юлиан Отступник и возобновились преследования христиан, Евсигния осудили за исповедание христианства и зарубили мечом.

В народе в эту дату отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю и она помогла в созревании посевов. В частности, селяне выходили на поле и, повернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании урожая.


Также считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет декабрь.

Народные приметы:

  • если пиявки на поверхность воды всплывают — следует ожидать дождя
  • если земляные черви в этот день выползли из-под земли — стоит ожидать дождя
  • если вечером эхо слышится далеко — будет теплый день;
  • если эхо в этот день глухое — следующий день будет пасмурным.

Источник: Ракурс


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