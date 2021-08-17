Артур Товмасян, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n158928-glava-harkovskogo-oblsoveta-podal-v-otstavku-posle-obvineniy-vo-vzyatochnichestve.html

Ракурс

Артур Товмасян, глава Харьковского облсовета, которому недавно объявили подозрение во взяточничестве, написал заявление о сложении полномочий.

Об этом он сообщил сегодня, 17 августа, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Товмасян отметил, что также подписал распоряжение о проведении 19 августа внеочередной сессии облсовета.

Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде, — подчеркнул Товмасян.

На сайте Харьковского облсовета уже опубликовано распоряжение Товмасян о созыве на 10.00 19 августа внеочередной сессии Харьковского облсовета. В документе отмечается, что депутаты рассмотрят вопрос увольнения Товмасяна с должности главы облсовета в связи с досрочным прекращением полномочий и об избрании нового главы.

Товмасян возглавил Харьковский облсовет в октябре 2020 года. 22 июля у него и его заместителя Андрея Малыша следователи НАБУ провели обыски. 24 июля Малышу сообщили о подозрении в получении взятки и арестовали. Из СИЗО он вышел 28 июля, после внесения 4,7 млн грн залога.

4 августа следователи НАБУ и САП вручили Товмасяну подозрение в получении неправомерной выгоды в размере 1,05 млн грн. Тогда же его исключили из фракции «Слуги народа». Залог за Товмасяна был внесен 10 августа.