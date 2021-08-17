Голова Харківської облради подав у відставку на тлі звинувачень у хабарництві

Артур Товмасян, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n158928-golova-harkivskoyi-oblrady-podav-u-vidstavku-na-tli-zvynuvachen-u-habarnyctvi.html

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Артур Товмасян, голова Харківської облради, котрому нещодавно оголосили підозру в хабарництві, написав заяву про складання повноважень.

Про це він повідомив сьогодні, 17 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Товмасян зазначив, що також підписав розпорядження провести 19 серпня позачергову сесію облради.

Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді, — зазначив Товмасян.

На сайті Харківської облради вже опубліковане розпорядження Товмасяна про скликання на 10.00 19 серпня позачергової сесії Харківської облради. У документі зазначається, що депутати розглянуть питання звільнення Товмасяна з посади голови облради у зв’язку із достроковим припиненням повноважень та щодо обрання нового голови.

Товмасян очолив Харківську облраду у жовтні 2020 року. 22 липня у нього та його заступника Андрія Малиша слідчі НАБУ провели обшуки. 24 липня Малишу повідомили про підозру в отриманні хабаря і заарештували. З СІЗО він вийшов 28 липня, після внесення 4,7 млн грн застави.

4 серпня слідчі НАБУ та САП вручили Товмасяну підозру в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,05 млн грн. Тоді ж його виключили з фракції «Слуги народу». Застава за Товмасяна була внесена 10 серпня.