Скандальна інсталяція в центрі Києва, фото: Юрій Бірюков

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В Українському інституті національної пам’яті (УІНП) прокоментували резонансний інцидент зі встановленням сьогодні, 17 серпня, конструкцій, які символізують радянську епоху, на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві, де розташовані портрети загиблих учасників Революції гідності.

У відомстві стверджують, що ці конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою УІНП.

За творчим задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності, — зазначається в повідомленні. — Тимчасові декорації, які б символізували різні часові періоди, були потрібні для зйомок проекту.



Зазначається, що організатори постановки, з огляду на чутливість місця, погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не має стосунку до скандальної інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні, й зазначив, що з цим пов’язаний Офіс президента Володимира Зеленського. Активісти, які прибули на місце інциденту, почали самотужки валити встановлені конструкції. Відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали.