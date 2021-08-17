У світі зросла кількість самогубств

https://racurs.ua/ua/n158926-kilkist-samogubstv-u-sviti-pomitno-zrosla-za-30-rokiv-ucheni.html

Ракурс

У світі за останні 30 років кількість самогубств зросла на 20 тис. у рік, попри значне зниження їх рівня залежно від віку.

На думку вчених, цю тенденцію буде важко змінити на тлі швидкого зростання населення світу, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю у журналі Injury Prevention.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши дані бази Global Burden of Disease Study 2019, яка є результатом співпраці понад 500 дослідників з 50 країн, котрі вносили до неї дані про смертність та інвалідність від основних захворювань і травми та фактори їх ризику.

Зазначається, що загалом показник кількість самогубств на 100 тис. населення за 30 років зменшився:

у 1990 році загальний глобальний рівень самогубств становив 13,8 на 100 тис. населення;

у 2019 році цей показник знизився до 9,8 на 100 тис. населення.

Причому серед чоловіків показник знизився з 16,6 на 100 тис. до 13,5 на 100 тис., а серед жінок — з 11 на 100 тис. до 6,1 на 100 тис.

Найбільш значне зменшення цього показника відбулося у країнах із середнім рівнем доходів — на 6,25 на 100 тис. населення.

Водночас через стрімке зростання населення світу та змін у його віковій структурі загальна кількість скоєних самогубств за цей період зросла на 19 тис. 897 — з 738 тис. 799 у 1990 році до 758 тис. 696 у 2019 році, причому найбільше зростання припало на країни з рівнем доходів нижче середнього, де число таких випадків зросло на 72 тис. 550 — з 232 тис. 340 до 304 тис. 890.

Оскільки рівень самогубств найвищий серед літніх людей (70 років і старше) обох статей майже в усіх регіонах світу, швидке старіння населення в усьому світі створить величезні проблеми для зниження кількості смертей від самогубств в майбутньому, — наголошують учені.

Дослідники зазначають, що у світі проблемі самогубств приділяється значно менше уваги, ніж іншим глобальним проблемам, таким як ВІЛ/СНІД та рак.

Настав час переглянути цю ситуацію, щоб забезпечити перерозподіл достатніх ресурсів на глобальному рівні для вирішення актуальних викликів, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert