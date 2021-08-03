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Ракурс
Під час штурму Капітолію у США, фото: Tyler Merbler

У США вчинили самогубство четверо поліцейських, які захищали Капітолій

3 сер 2021, 11:45
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У США покінчили з життям вже четверо поліцейських, які захищали Капітолій під час влаштованого 6 січня прихильниками попереднього президента країни Дональда Трампа штурму.

При цьому два з цих випадків сталися у липні. Про це повідомляє CNBC.

Йдеться про такі випадки:

  • співробітник столичного відділку поліції 35-річний офіцер Джефрі Сміт та офіцер поліції Капітолію 51-річний Говард Лібенгуд покінчили із життям протягом кількох днів після штурму Капітолію;
  • 10 липня знайшли мертвим 26-річного Кайла Дефрейтага, який також здійснив самогубство;
  • 29 липня у власному домі позбавив себе життя 43-річний співробітник відділу спеціальних операцій столичного відділу поліції округу Колумбія Гантер Хашід.

Загалом події довкола штурму Капітолію забрали життя вже п’яти американських правоохоронців — 7 січня від отриманих травм помер офіцер Брайан Сікнік.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до будівлі Конгресу США, де відбувалася процедура затвердження результатів президентських виборів, переможцем яких став Джо Байден. В результаті штурму засідання довелося перервати.


У США у зв’язку з цими подіями заарештували понад 550 осіб, дехто з них вже визнав свою провину.

Джерело: CNBC


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