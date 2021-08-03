Названо найдавнішу тварину на Землі, її знайшли в Канаді

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Ракурс

Названо найдавнішу тварину на Землі — унікальну знахідку зробили на рифах північно-західних територій Канади. Вважається, що багатоклітинні тварини з’явилися на початку неопротерозойської ери, але це твердження донині не було підтверджено палеонтологічними знахідками. Нещодавно вчені виявили губку віком 890 млн років.

Організм розміром від міліметра до сантиметра мешкав на рифах, побудованих кальцифікуючими ціанобактеріями, пише National Geographic.

Професор Елізабет Тернер з Лаврентійского університету впродовж десятиліть вивчала породу в горах Маккензі — сучасній височині, що містить геологічні залишки стародавньої системи рифів Літтл-Дал, побудованих з водоростей. Один зі знайдених зразків значно відрізнявся від сучасних кератозанових губок. Професор вважає, що це приклад найбільш ранньої багатоклітинної тварини, і якщо вона має рацію — докази існування тварин відсуваються приблизно на 350 млн років.

Нагадаємо, 890 млн років тому Земля виглядала інакше — на ній був лише один суперконтинент Родинія. Північна Америка перебувала в центрі величезного масиву суші. Система рифів Літтл-Дав була захована усередині під товщею океанських вод. Риф був населений мікроорганізмами, такими як ціанобактерії або водорості, які, як і рослини, використовують сонце для виробництва енергії.

Джерело: National Geographic