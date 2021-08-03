Названо самое раннее животное на Земле, его нашли в Канаде

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Ракурс

Названо самое раннее животное на Земле — уникальная находка сделана на рифах северо-западных территорий Канады. Считается, что многоклеточные животные появились в начале неопротерозойской эры, но это утверждение до сих пор не было подтверждено палеонтологическими находками. Недавно ученые обнаружили губку возрастом 890 млн лет.

Организм размером от миллиметра до сантиметра обитал на рифах, построенных кальцифицирующими цианобактериями, пишет National Geographic.

Профессор Элизабет Тернер из Лаврентийского университета на протяжении десятилетий изучала породу в горах Маккензи — современной возвышенности, содержащей геологические остатки древней системы рифов Литтл-Дал, построенных из водорослей. Один из найденных образцов сильно отличался от современных кератозановых губок. Профессор считает, что это — пример самого раннего многоклеточного животного, и если она права — доказательства существования животных отодвигаются примерно на 350 млн лет.

Напомним, 890 млн лет назад Земля выглядела иначе — на ней был только один суперконтинент Родиния. Северная Америка находилась в центре огромного массива суши. Система рифов Литтл-Дал была спрятана внутри под толщей океанских вод. Риф был населен микроорганизмами, такими как цианобактерии или водоросли, которые, как и растения, используют солнце для производства энергии.

Источник: National Geographic